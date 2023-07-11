迎戰暑期旅遊熱潮，鄰近奇美博物館及十鼓文創園區的捷絲旅台南館，暑假每天規劃體驗活動讓旅客住得更開心，特定周六下午時段大小房客一同參加「新天鵝堡桌遊童樂會」，晚間至頂樓在奇美博物館的夜景陪襯下享受「睡前瑜珈－百萬夜景紓壓體驗」，想走讀市區文化景點可報名於平日及週六由台南晶英酒店規劃的「台南400系列導覽」行程，憑「好康券」至捷食藝內用午晚餐贈招牌飲品，大廳還有準備「消暑懷味清冰」招待貴賓，悉心設想吃喝玩樂全方位活動，給予旅人最充實難忘的暑假府城住宿回憶。

以懷舊糖廠設計風格聞名、擁有戶外渡假泳池的捷絲旅台南館，受到親子家庭及文青旅客喜愛，是暑假來台南必住的飯店之一。為讓大小旅客入住玩樂更盡興，特別規劃時下大人及小孩喜愛的休閒活動，7月15日及8月5日、19日周六晚間9點於10樓鼓時光舉辦「睡前瑜珈-百萬夜景紓壓體驗」，邀請「成宇瑜珈CY yoga」創辦人－Frankie老師帶領房客伸展全身肌肉，舒緩旅途疲憊讓晚上更好入眠，每場限量20名。只要100元就可在全台最美藝術殿堂「奇美博物館」金碧輝煌的夜景下體驗瑜珈課程，讓身心靈達到最平靜愉悅之感受，也可俯瞰晶亮魔幻的十鼓文創園區以及86快速道路的車流光影，伴隨夜班火車不時驚喜映入眼簾，美輪美奐的夜晚景緻，享受療癒又浪漫的捷絲旅台南館之夜。

專為兒童房客設計的益智遊戲活動「新天鵝堡桌遊童樂會」，7月22日及8月12日下午一點半「歡樂桌遊」、三點半「名偵探」同樂開賽，由新天鵝堡桌上遊戲專業老師，帶領體驗歐美經典桌遊，在充滿歡笑又帶點緊張刺激的氣氛下，盡情享受家庭娛樂時光，房客免費報名，3位以上同行前四組加贈遊戲好禮。為迎接台南400年，台南晶英酒店暖身開跑精心規劃「台南400系列導覽」，讓賓客親自走訪府城百年建築及人文故事，捷絲旅台南館房客同享導覽加值服務，平日免費參加，週六每人200元起，活動報名可至「晶好購」全方位選物平台。

「台南400系列導覽」的房客憑台南市政府發行的「好康券」至捷食藝餐廳內用午晚餐亦可免費兌換招牌「荔香莓果氣泡飲」乙杯，暑期加碼每日下午於大廳免費招待「懷味清冰樂」，巧克力布朗尼、鹽漬櫻花及宇治抹茶等口味讓房客任意挑選。