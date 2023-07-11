威廉和前體育主播卓君澤5月宣布懷孕，將在年底迎接男寶寶「百香果」，現在懷孕5個多月的卓君澤，孕肚相當明顯，她也被媒體拍到，和威廉、吳克群等好友現身籃球場，卓君澤趁空檔玩起籃球，在威廉面前投籃，在場上「帶球玩球」。

卓君澤挺過懷孕初期的噁心跟孕吐，日前陪老公威廉到籃球場鬥牛，根據《鏡週刊》報導，懷孕5個月的卓君澤，挺著孕肚在場邊觀戰，後來趁換隊空檔，拿起籃球和威廉單挑，並在老公面前投籃，她身手依舊靈活，拍球、運球等動作毫不含糊。

對於挺孕肚打球，卓君澤向媒體表示：「我只是小玩一下」，強調籃球還是不適合孕婦，沒有認真跟他們打球，不過她平常仍有規律運動，像是游泳、散步等。其實，卓君澤在懷孕初期容易孕吐跟脹氣，噁心感和心情起伏也比較大，威廉也實際用銀彈攻勢，撫慰孕婦的心情，盡力成為神隊友，照顧好寶寶跟孕婦。

卓君澤和威廉去年4月結婚，今年「做人成功」，不過她的備孕過程非常艱辛，在產檢時醫師一度懷疑是子宮外孕，讓她擔心到難過落淚，四處求神拜佛，所幸再次產檢的結果正常，讓她直呼奇蹟發生，而當威廉聽到寶寶心跳聲時，更忍不住當場落淚。