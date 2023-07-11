TSR統計，債務金額在1000萬日圓，約7萬美元以上的破產事件逐漸增加。許多日企已開始償還無息與無擔保的貸款，這些向金融機關借的錢，也是日本政府多年以來抗疫計畫的一部分。

有130年歷史的東京商工研究表示，除了債台高築外，取料成本以及人工費用大漲，也讓這些傳出財務危機的日企傷透腦筋。TSR預估，日本企業破產數量應該還會增加，特別是指那些業績復甦力道緩慢的。

這4000多家倒閉的公司中，大概有300家是因為物價飆升所造成的，數量較1年前暴增3.3倍。同時，也有322家是還不起政府提供的紓困方案，大概成長2倍左右。

以日本製造業者Marelli為例，2022年2月就傳出已經負債上兆日圓，並向幾家客戶請求援助。這家汽車零組件大廠已在去年6月，向法院遞出破產申請。根據最新統計，Marelli現在還是背負著約9,340億日圓債務急需重整。

根據東京商工研究中心查訪，日本所有10個產業中，關門大吉的公司行號數量，是25年以來首次增加。其中以服務業最多，有1,351家，成長36.1%，在日本政府不再金援後，許多餐廳都倒了。營造業第2，為785家，增加36.3%，大多是原物料成本大漲的原因。