嘉義縣環保局日前查獲一起魚塭回填營建廢棄物案，魚塭約4405平方公尺，部分已回填土方夾雜磚塊、水泥塊、鐵條、水管等。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局日前查獲一起魚塭回填營建廢棄物案，魚塭約4405平方公尺，部分已回填土方夾雜磚塊、水泥塊、鐵條、水管等。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局日前查獲一起魚塭回填營建廢棄物案，陳姓承租人聲稱有陌生人以1車500元金額協助回填乾淨土，前後一共運送60車次共1000噸，付出3萬元後就被檢舉，他出示來源證明又被環保局認證是偽造，原想做太陽能光電的土地已被環保局列管，還進入司法偵查階段，讓承租人後悔因一時貪念付出代價。

環保局表示，日前接獲朴子市某一魚塭從事填土作業，因車輛進出造成路面汙染，環保局稽查員到現場發現，魚塭約4405平方公尺，部分已回填土方夾雜磚塊、水泥塊、鐵條、水管等，顯為回填營建廢棄物，涉及廢棄物清理法刑責規定，立即連絡陳姓土地使用人。

陳姓土地使用人表示，某日一位陌生人主動上前表示，有乾淨土可幫其回填魚塭，一車只要500元，他心想回填後可做為太陽能光電場使用，於是就達成交易供其回填，對方約1個月前開始進土，總共付款約3萬元，大約60車次。

陳姓承租人出示的文件被環保局認定明顯偽造。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

等他出示來源證明，稽查員一看所謂來源證明，除格式不合法外，也未載明購買人員、日期、去處及載運車輛等基本資訊，明顯是偽造的假證明文件，經環保局稽查員說明後，陳姓土地使用人當場傻眼。

嘉義縣環保局提供正確格式讓民眾判斷，不要再輕易受騙上當。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

環保局表示，一車500元回填乾淨土不是正常行情價，連運費都不夠，雖周邊道路監視器有拍到運土車輛進出畫面，因雙方以現金交易，資料又是偽造，連對話都是用LINE，要追查有一定難度，指該案是詐騙集團一貫手法，誘騙農民提供土地填廢棄物，目前已將該魚塭納入列管，暫時無法做任何使用。

環保局長張輝川表示，日前才接獲嘉義地方檢察署針對2021年鹿草某一約2萬5247平方公尺農地回填廢棄物，檢察官將地主提起公訴，嘉義縣除「檢調警環平台」密切合作外，持續聯合地方派出所加強各大路口攔查，並以遠端監控方式監視各重要路口及易遭棄置的區域，對載運來路不明土石方及廢棄物車輛，從嚴認定執行車輛查扣，打擊環保犯罪絕不手軟。