在社會角落裡，許多學童因為家庭有經濟困難，仍然被迫過著有一餐沒一餐的生活。畢業於新北市永和區福和國中的鄭宇晴，因為看到身邊家境清寒的同學，寒暑假沒有營養午餐可吃而餓肚子，國中畢業後便捐出獎學金在學校附近的便當店辦理「學姐便當」，讓弱勢的學童在暑假也能夠溫飽三餐，今年升上大二的她也申請到一筆獎學金，再度捐出1萬3千元，希望「學姐便當」便當可以保護到這些學弟妹，便當店老闆也霸氣喊話：「不夠我補。」

少女捐上萬獎學金發起「學姐便當」 暖助清寒學童溫飽曝背後動機超感人

回想起「學姐便當」的初衷，鄭宇晴要特別感謝她的國中同學，當時三年都擔任班長的她，發現有位同學每次都會多包一個便當回家，也會接收其他同學不喜歡的水果、飲料或點心，但他卻沒有符合營養午餐補助或是愛心早餐的資格。直到某次因緣際會下，鄭宇晴才得知他是因為父母離異，爸爸沒有穩定工作，又放不下身段登記低收入戶，因此經濟問題久久無法解決。

但因為年紀還小，鄭宇晴只能先把這件事放在心中。不過，成績優異的她，最後以全校第一名畢業，也領到了些許獎學金。她心想暑假沒有營養午餐，一定有更多孩童因為經濟問題無法好好吃三餐，因此她跟附近便當店合作推動「學姐便當」，並且沒有特別設定低收入戶證明的條件，就是希望能用待用餐，來保護這些沒有被社會網絡照顧到的學弟妹。

她跟附近便當店合作推動「學姐便當」。(圖/吳振煌)

而便當店的游老闆當時聽聞鄭宇晴發起「學姐便當」的活動，就一口答應要幫忙，他回想起疫情時，餐飲業也相當辛苦，如今成功撐過這段日子，希望能「取之於社會用之於社會」，他也透露現在暑假期間，一天來領代用餐的學童大約有5－10位，更霸氣表示，「如果錢不夠他來補貼」，同時也感謝鄭宇晴讓他有機會低調的為社會盡一份心力。

一天來領代用餐的學童大約有5到10位 (圖/吳振煌)

而鄭宇晴也表示，自己從小就比較有正義感，認為有能力就該幫助別人，爸爸更是經常在社團發起公益活動，這次升上大二再度發起《學姐便當》全家人也都相當支持，鄭爸爸也在《我是永和人》社團發文，希望借助大家的力量，把女兒的愛心傳達給弱勢家庭的孩子們。另外，鄭宇晴也強調《學姐便當》的精神一定會延續下去，現在主修化學工程輔修境政策的她，也相當關心環境議題，希望未來能透過自己的力量來回饋社會。