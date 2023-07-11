王力宏和李靚蕾2年前爆出結束8年婚姻，如今仍在打官司，最近微博上傳出這對無緣夫妻已經在各方面都徹底切斷關聯，網友發現王力宏在上海的公司，李靚蕾正式卸任相關職務。而李靚蕾最近主持Podcast節目，談到MeToo風暴，疑似聲援點名「黑人」陳建州性騷擾的郭源元，直言：「是啊，要當那塊鐵板有多麼不容易」。

據《鳳凰網娛樂》報導，在天眼查APP中可見王力宏的「火力全開商業（上海）有限公司」，最近出現變動，今年6月李靚蕾第一步卸任公司法定代表人，最近又退出主要人員行列，另外增加一位主要人員陳宜楓，公司的負責人陣容已經完全不見李靚蕾的名字。

李靚蕾全面退出王力宏公司。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

據知，王力宏的「火力全開商業（上海）有限公司」2016年9月成立，註冊資本為100萬人民幣（約434萬台幣），由在香港註冊的火力全開有限公司持股，王力宏擔任該公司監事，隨著雙方對簿公堂，王力宏婚後將公司交由賢內助打理的景象已不再，而李靚蕾過去親上火線替陳建州澄清：「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當關係」，最近陳建州捲入性騷擾疑雲，李靚蕾也首度發聲了。

郭源元上月聲援大牙。（圖／中時資料照片）

李靚蕾在節目《沉靚時間》中表示：「MeToo運動的意義，在於性暴力的特殊性，若有其他的受害者、證人願意一起站出來，會讓加害者更難以否認。」希望這股運動可以讓大家正視性暴力議題，「微風女神」郭源元上月站出聲援大牙，表示：「我們都希望爛人踢到鐵板，但都不敢成為那塊鐵板。」李靚蕾回應：「是啊，要當那塊鐵板有多麼不容易，需要面對的可能比我們想像的多很多。」並表示郭源元的決定很不簡單，背後有很多代價，因此大部分人都會保持沉默。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。