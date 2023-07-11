民進黨爆發性騷擾吃案後，引發各界重視職場性騷擾議題，立委范雲日前提出性別工作平等法草案，提及中央主管機關應建立性騷擾事件行為人情節重大者之資料庫，作為雇主僱用勞工前查詢，但有婦團憂心，恐怕有違反個資及侵犯工作權的疑慮。

立法說明指出，考量性騷擾行為人若於被他人申訴前、或申訴有結果前已離開行為發生時所屬公司，原雇主難以對其懲處，行為人無法受到制裁。提議由中央主管機關建立情節重大者資料庫，供雇主查詢，以作為行為人若性騷擾犯行情節重大時，必然招致後果，也作為雇主僱用勞工前參考。

但婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，個資法已要求一般情況下不得蒐集犯罪前科相關資料，且草案提及建置資料庫供「雇主」查詢，但其實就是所有人都可以查詢，審查時應特別小心，以免有侵犯人權或個資的疑慮，且「情節重大」的定義為何？誰來判斷符合「重大」？

現行法案中僅有如酒駕等有類似揭露個人資訊作法，但仍是要由主管機關認定，覃玉蓉說，職場性騷擾案件往往止於雇主調查，所以是待調查結束後就通報？或是待其走完申訴流程呢？她認為，立法說明提及擔心離職的行為人未被懲處，但失去工作其實也是另種懲罰，下間公司也可向上間公司詢問工作狀況等，是否要搞到人盡皆知呢？

前立委尤美女則認為，此草案為比照性別平等教育法的建置資料庫作法，且性平法也有如限制有情節重大性騷擾行為，各級學校均不得聘任、任用、進用或運用，不能無限剝奪工作權，但可考量做出一定的限制。

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