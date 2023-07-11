一名超商店員發文分享，一位家長帶小孩到超商，小孩不小心摔破一罐牛奶，結果家長沒有責罵孩子，反而是態度很差地責怪店員沒把東西放好，就拍拍屁股走人，事後由警察協調後才乖乖付錢，讓原PO超傻眼，也引起網友討論。

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享，一名家長帶孩子到超商買東西，結果小孩玩鬧時意外摔破一罐牛奶，而這位家長的第一反應竟是責怪店員沒把東西放好，還態度很差地說「我在台北的超商打破東西也沒人叫我付錢，我就是不付錢！不然去台北告我啊！」然後就把摔破的牛奶擺到收銀台上就走人。

原PO表示，事後他去派出所尋求警察友人的協助，結果朋友直接幫忙出了42元，因為覺得為42元跑法院很麻煩。讓他無奈直呼「這個年頭什麼客人都有！」

貼文引起網友熱烈討論，「我弄破超商飲料我都會買單，這跟店員有沒有放好有啥關係」、「以前讀書是學有理走遍天下，現在是不要臉走遍天下」、「家長的處理方式不太好，以後也影響小孩的道德成長」。

後來原PO更新貼文說，這位家長後來有付錢了，應該是警察朋友從中協調的，而他也已經把警察朋友先前代墊的錢退還了；他也表示，相信台北人還是很善良的。