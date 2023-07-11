美國財長葉倫日前訪問中國大陸，會見大批中國大陸財經高層，包括前國務院副總理劉鶴。港媒觀察指出，劉鶴雖已卸任中美全面經濟對話中方牽頭人，由現任副總理何立峰接棒，但他仍然擔任中央財經委員會辦公室主任。

大陸《環球時報》此前報導，葉倫7日上午與中國大陸經濟政策老將、國務院前副總理、中央財經委員會辦公室主任劉鶴，以及大陸人民銀行行長易綱會面，討論全球經濟以及美中兩國各自的經濟前景。香港星島網據此稱，上述報導意味著，71歲的劉鶴繼續擔任中央財經辦主任一職。

報導指，中央財經委員會主任由中國大陸國家主席習近平擔任。中央財經委員會前身是中央財經領導小組。劉鶴長期在中央財經辦工作，2003年至2013年擔任中央財經辦副主任，2013起擔任中央財經辦主任。

劉鶴畢業於中國人民大學工業經濟系，長期擔任官方財經智囊，曾赴美國哈佛大學學習，英語流利，且獲哈佛公共管理碩士學位。他在2018年3月成為主管中國金融、科技和工業的副總理後，還身兼中美全面經濟對話中方牽頭人，多次領導與華府的中美貿易談判。