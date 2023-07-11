「永遠的聶小倩」王祖賢息影19年，長年旅居加拿大專心修佛，近日陸網流傳王祖賢參加法會的數張照，形容她被太陽曬到無精打采，也不注重身材管理，酸「臉圓脖子粗、虎背熊腰」，但粉絲紛紛為王祖賢緩頰，認為她已淡出影壇，已過著普通人的生活。

照片中，王祖賢參加溫哥華靈巖山寺一場連續7天的法會，她穿著黑色海青，綁著高馬尾，跟其他人一起排著長長的隊伍，輪流進入寺裡祭拜。這幾天溫哥華艷陽高照，王祖賢被曬了很久，有幾張照片中的她，幾乎睜不開眼，顯得有些無精打采。

此外，陸網表示王祖賢卸下明星光環後，越來越不修邊幅、不注重身材管理，毒舌批評：「下顎線消失」、「臉圓脖子粗」、「虎背熊腰」，更酸王祖賢英氣的臉蛋變得很像男人，與過往氣質美人的模樣判若兩人。

不過見此，王祖賢的粉絲跳出來緩頰：「退（演藝）圈不就是想過普通人的生活，為什麼要修邊幅」、「穿這麼多都差點裹面巾了，還不修邊幅呢你瘋了？」、「怎樣我都愛」、「她美在骨子裡了」，引起熱議。