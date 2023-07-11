分析師指出，台股開盤半小時，已突破16800，站回五日線，多頭有伺機挑戰16900點的企圖，新台幣也由貶轉升。現階段美股反彈有回穩的跡象、台幣小幅增值，外資操作上可能比較沒有那麼偏空、外資在期貨市場方面空單轉多單、6月營收出色公司率先往上攻、以及AI仍具主流地位，以上這幾點可以看出市場信心足夠，台股具有反攻氣勢。不過，台股遇到10日均線會有第一波壓力，月線則是第2波壓力區，台股彈升空間不會太大，預期將會呈現來回走勢，具業績、題材性個股表現較大。

盤面上，台積電開高，漲幅在1%以上；AI概念股健康輪動，緯穎(6669)昨日外資賣、內資買，晨盤股價衝至1690元，再刷新天價；華孚(6235)6月營收雙成長逼近漲停，股價大漲至173元，創歷史高；緯創(3231)無畏外資降目標價，晨盤一度漲停雖未能鎖住，但漲幅仍在8%以上；威盛(2388)6月營收創15年新高，早盤亮燈漲停；大同(2371)6月營收攀近5個月新高，稍早漲幅在3%以上；觀光股6月營收出色，豆府(2752)、易飛網(2734)、燦星旅(2719)漲幅落在5.5~9%不等。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，今年來漲多的AI主題需要基本面驗證，7月中旬進入財報季前後恐較為震盪，且不排除有獲利了結的可能性，然而AI需求將於2024年呈現快速爆發，加上庫存去化有機會於第三季落底，利率政策的影響性也逐漸鈍化，均有助於長期股價表現。

不過，廖炳焜提醒，美國擬限制中國大陸企業使用美國公司雲端服務，而中國將於8月開始限制鎵及鍺金屬產品出口，目前中國鎵礦產量占全球9成以上，鍺礦則占全球4成，為全球最大的鍺生產國，短期台廠相關供應鏈多有對應方式與替代管道，然長期的出口管制影響仍需觀察。