「中國天氣網」微信公號11 日消息，今天（7月11日）是中國傳統最熱三伏天正式「入伏」，其實，6月以來，華北、黃淮等地已經歷多輪高溫天氣，北京、天津及河北、山東等地最高氣溫突破歷史極值，江南、華南等地多悶熱高溫。入伏會不會更熱？中國大陸天氣網氣象分析師王偉躍表示，今年頭伏期間，華北平原等地高溫將先消減再發展，南方將維持大範圍高溫悶熱天氣格局，「桑拿天」超長待機。天津、河北、山東、河南、新疆、湖北、湖南、江西、浙江、福建、廣西、海南等地的部分地區熱力值拉滿，在部分時段極易出現中暑天氣。

三伏天有30天「普通版」和40天「加長版」。今年是「加長版」三伏天，7月11日入伏，8月19日出伏，這是自2015年以來連續第9年三伏長達40天。

伏的日期是中國古人按照干支紀日法推算的，俗語說：「夏至三庚便數伏。」意思就是夏至之後的第三個庚日是初伏的第一天。今年的夏至是西曆6月21日，從夏至日算起，第一個庚日（庚戌日）便是6月21日；第二個庚日（庚申日）是7月1日；第三個庚日（庚午日）是7月11日，於是7月11日就成了今年初伏的起始日。

初伏持續的時間固定為10天，所以今年的初伏就是從7月11日至7月20日；末伏，是立秋之後第一個庚日。今年立秋是8月8日，往後找到的第一個庚日（庚子日）是8月10日，這一天就是末伏的第一天。末伏持續的時間也固定為10天，所以今年的末伏就是從8月10日至8月19日。

初伏和末伏之間的時間都是中伏，根據庚日來得早晚不同，留給中伏的時間一定是10天或20天，因此整個三伏的時長一定是30天或40天。今年的中伏從7月21日至8月9日，為期20天，今年的三伏也就是「加長版」的40天。

從中國天氣網推出的大陸全國頭伏中暑指數地圖中可以看出，今年頭伏期間，比較容易中暑的區域主要集中在華北平原一帶、江南華南一帶以及新疆地區。

中國天氣網建議，三伏是一年中最熱的一段時間，防暑降溫成為重中之重，各種養生方法層出不窮，但並非適合所有人，避開以下五大誤區，有助科學養生。

誤區一、三伏貼包治百病：

三伏貼是中醫「冬病夏治」中很重要的外治療法之一，主要適用於治療肺部、骨關節等方面疾病，以及適用於免疫力低下、易患感冒、虛寒型體質等人群。孕婦、心臟病和高血壓患者、溼熱體質和皮膚嚴重過敏的人群都不適合用三伏貼治療。另外，貼三伏貼需到正規醫院，在醫師的指導下，根據個人體質和病症進行用藥。

誤區二、綠豆湯喝越多越解暑：

綠豆是寒性食物，具有清熱利溼、涼血解毒的功效，酷熱天氣下，冰涼的綠豆湯成為不少人喜愛的消暑佳品。但大量飲用綠豆湯容易傷脾胃，尤其是陽虛體質、溼氣較重、四肢冰涼、易腹脹腹瀉人群都不宜多喝。

誤區三、防暑不怕涼：

三伏天裡，很多人都只關注如何防暑，喝冷飲、吃冰鎮西瓜、洗冷水澡......炎炎夏日裡這些消暑方式好愜意，但過度貪涼容易損害機體功能。例如，外出大汗歸來，毛孔正處於張開散熱的狀態，在空調冷氣或涼水的衝擊下，毛孔會迅速閉合，導致體內熱量無法散發，甚至可能會引發心腦血管突然收縮，導致供血不足。而大量飲用冷飲，也會加重腸胃負擔，引發身體不適。

誤區四、伏天就要「以熱制熱」：

三伏天是一年中最熱的時節，有些人喜歡「以熱制熱」，通過促進身體排汗來達到消暑目的。體質虛弱畏寒、腰背和手腳易發涼、免疫力較低的這類人群，適合在三伏天用熱水泡腳、喝薑棗茶、喝羊湯、曬後背、貼三伏貼等「熱養法」讓身體熱起來。但並非所有人都適合「以熱制熱」，內熱體質人群如果採用「熱養法」可能會導致上火，易出汗人群則可能因出汗過多引起心慌等不適症狀。

誤區五、最熱時鍛煉可提高耐熱力：

「冬練三九，夏練三伏。」很多熱愛健身人群即使烈日炎炎也依然堅持鍛煉，以提高身體耐熱力，但大汗淋漓會損耗體力和津液，尤其是中老年人群更要避免在戶外過度運動，以防出汗過多導致血液粘稠而引發的心肌梗塞、腦中風等疾病。即使年輕人也需避開最熱時段戶外鍛煉，以免中暑。