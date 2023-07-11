冰島氣象局表示，冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）附近一座火山今天噴發，是此區2年來第3度有岩漿湧出。

冰島媒體的畫面顯示，距離雷克雅維克約30公里處的現場地面冒出濃濃煙霧，還有大量岩漿流出。

法新社記者說，從連結首都與國際機場的道路就可看到煙霧，路上車輛都停了下來，還有民眾在拍照。

遠處可見火山冒出濃濃煙霧。（圖／路透社）

冰島氣象局（Icelandic Meteorological Office）指出：「火山噴發是發生在利特里．赫魯圖爾（Litli Hrutur）以北的一個小窪地，煙霧往西北方散去。」

冰島大學（University of Iceland）火山學教授索達森（Thorvaldur Thordarson）告訴法新社：「地面有3條裂縫，岩漿基本上是到處流竄。」

他又說，這些裂縫總長約達200到300公尺，「這是低密度的溢流式噴發（effusive eruption）」，這代表火山沒有「因為爆裂式活動構成廣泛威脅」，但「如果火山持續噴發時間太長，將足以對基礎建設構成威脅」。

在火山噴發前這一週，此區測得數以千計的小型地震，代表地面下的岩漿正在移動，即將發生火山噴發事件。

熔岩噴湧而出。（圖／路透社）

冰島當局建議在他們完成評估前，請民眾不要前往火山噴發地區，此區地勢險惡，沒有通聯道路可抵達。

岩漿是在格林威治時間16時40分左右從地面湧出，流出地點距過去兩年的前兩次噴發僅數公里。

第一次噴發是2021年3月19日發生於格爾丁達魯爾（Geldingadalur）山谷，持續了6個月；第2次是2022年8月3日發生於麥拉達里（Meradalir）山谷，持續了3週。

在2021年火山噴發前，此區火山休眠了8個世紀，但火山學家認為，新的活動增加週期將持續數年。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120711