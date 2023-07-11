女性懷孕身體有諸多不便，一名女子表示，逛街到一半，男友突甩開她的手，幫陌生年輕孕婦綁鞋帶，讓她醋勁大發怒轟，男友向她解釋，單純是看到孕婦挺著孕肚不方便彎腰，才會想要幫忙，但這個說法讓她無法接受，暴氣罵「肚子又沒有很大」，將其PO上網討拍，反遭一票網友謾罵，「熱心助人怎麼了嗎？」

原PO日前於《爆料公社-匿名公社》指出，和男友手牽手逛街，對方突甩開她的手，蹲下幫一名陌生的年輕孕婦綁鞋帶，令她非常不爽，男友向她解釋，孕婦大腹便便不便彎腰，是出於好意想幫忙，沒有想要搭訕的意思。

但原PO觀察孕婦的孕肚沒有到非常大，認為孕婦應穿沒有鞋帶的鞋子，身邊也應該要有親友陪同外出，她氣炸說「男友不開心我也不高興，妳們可以接受男友幫陌生的女人嗎？」

貼文遭網友砲轟，「熱心助人怎麼了嗎？」、「心胸開闊點，同理心看待吧」、「要是我男友這樣幫助一個孕婦，我晚上一定努力獎勵他熱心助人」、「他願意這般善良幫忙孕婦，相信如果是妳懷孕的話，他只會對妳更加呵護」、「好體貼的男友，很少男生知道孕婦懷孕會彎不下腰」。