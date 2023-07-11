前富邦悍將球員陳凱倫前年突然宣布引退，引起外界關注。而在10日傳出，當時陳凱倫引退的原因是因為涉及性侵隊友妻子未遂，富邦悍將也表示，當時由於被害人請託不公開，所以並未對外詳細說明陳凱倫引退原因。而在陳凱倫的判決書出爐後，陳凱倫原任教的新北市尖山國中棒球隊也發表聲明，表示會暫停陳凱倫的聘僱，沒想到聲明中一句話卻引起不少網友不滿。

新北市尖山國中棒球隊於10日晚間11點多在FB粉絲專頁發文，內容中表示「因陳凱倫教練近日風波事件，媒體過度報導而造成社會觀感不佳，球隊與校方目前討論過後先以暫停聘僱處理，基於信任角度，待以最終定讞結案後再做決定是否續聘球隊教練一職，請各位關心尖山棒球隊的球迷朋友與家長們靜待司法調查結果，謝謝各界人士關心。」

（圖／翻攝自FB）

未料其中那句「過度報導而造成社會觀感不佳」卻引起不少網友憤怒，紛紛留言表示「判決書都寫得這麼清楚了還基於信任角度，還在怪媒體過度報導，所以媒體沒報導的話，你們就要繼續聘用這種會突然性侵別人的老師來教學生？」、「看來是相信性侵犯清白的學校，可悲呀，校園內的女學生教、職員小心安全了」、「媒體過度報導？尖山國中，你知道你在講什麼嗎？」、「笑死，都有永不錄用給你抄答案」、「過度報導導致觀感不佳？」