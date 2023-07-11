周一蘋果股價跌約1.1%，市值回落至2.967兆億美元、跌破3兆美元大關。該消費電子巨頭在6月30日首度在收盤時市值突破3兆美元。

Alphabet和亞馬遜跌幅都超過2%，微軟跌1.60%，特斯拉跌幅也超過1%。

那斯達克公司在上周五晚間宣布將對那斯達克100指數進行「特別再平衡」（Special Rebalance），透過重新配置權重來解決該指數過度集中的問題。受此消息影響，周一華爾街身價最高的明星股同步走挫。

此次的權重調整將基於截至7月3日的在外流通股，7月14日將宣布調整後的權重，並在7月24日開盤前生效。

那斯達克100指數由在那斯達克交易所掛牌的前100大企業組成，調整權重將迫使追蹤該指數的投資基金調整投資組合，並出脫權重遭調降的公司股票。

蘋果、微軟、特斯拉、輝達等華爾街最有價值的公司是今年以來美股反彈的最大贏家，這也推升了它們在那斯達克100指數、那斯達克綜合指數與標普500指數中的權重。

雖然標普500指數今年以來上漲約15%，但輝達（Nvidia）卻飆漲了189%，特斯拉也大漲了1倍多，微軟、亞馬遜和蘋果今年來的漲幅則介於38%～51%。