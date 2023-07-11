貝利說，事實證明，物價上漲的黏性超過英國央行的預期。

行長在一篇演講中說：「至關重要的是，我們要堅持到底，實現我們的使命，讓通膨回到2%的目標，並為英國經濟提供能夠繁榮發展的物價穩定環境」。

貝利的言論呼應了此前的言論，讓投資人確信，未來還有進一步加息的舉措。

周一的利率期貨顯示，銀行利率將在2024年初見頂，達到6.25%至6.5%，為25年來最高水準，高於現在的5%。

英國央行在過去13次會議每次都升息。貝利說，「部分的」收緊政策還沒有看見效果。即效應還沒完全顯現出來。

貝利表示，儘管英國經濟幾乎沒有增長，但勞動力市場表現出了出乎意料的韌性，並且迄今為止避免了衰退。

「從許多方面來說，這是一件好事。沒人希望看到失業率上升或增長走弱」，但他補充稱，這還帶來了更強勁的通膨壓力。

貝利表示：「目前的物價和工資漲幅，都與通膨目標不符」。「最新資料顯示，目前CPI為8.7%，高得令人無法接受，我們必須將其壓低至2%的目標」。