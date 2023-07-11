貝利說，事實證明，物價上漲的黏性超過英國央行的預期。
行長在一篇演講中說：「至關重要的是，我們要堅持到底，實現我們的使命，讓通膨回到2%的目標，並為英國經濟提供能夠繁榮發展的物價穩定環境」。
貝利的言論呼應了此前的言論，讓投資人確信，未來還有進一步加息的舉措。
周一的利率期貨顯示，銀行利率將在2024年初見頂，達到6.25%至6.5%，為25年來最高水準，高於現在的5%。
英國央行在過去13次會議每次都升息。貝利說，「部分的」收緊政策還沒有看見效果。即效應還沒完全顯現出來。
貝利表示，儘管英國經濟幾乎沒有增長，但勞動力市場表現出了出乎意料的韌性，並且迄今為止避免了衰退。
「從許多方面來說，這是一件好事。沒人希望看到失業率上升或增長走弱」，但他補充稱，這還帶來了更強勁的通膨壓力。
貝利表示：「目前的物價和工資漲幅，都與通膨目標不符」。「最新資料顯示，目前CPI為8.7%，高得令人無法接受，我們必須將其壓低至2%的目標」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。