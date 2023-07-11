桃園警方最近幾天常接到民眾來電洽詢：「6月30日後，違規臨時停車及違規停車會被記點扣照，是不是真的？」，桃警指出，新制規定交通要道違停記1點、車不讓人記3點，1年內累計12點就會被吊扣駕照2個月，2年內被吊照2次就會被吊銷駕照得重考，呼籲用路人守法。

桃警方表示，今年6月30日新修正實施的《道路交通管理處罰條例》及《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》增加「違規記點項目與延長累計時間」，並非所有臨停或停車的違規行為都會記點，而是「在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出、入口5公尺內、不依順行之方向及併排」違規（臨時）停車與消防栓之前停車等。

警方指出，上述違規除處駕駛人罰鍰外，交通事件裁決處並會針對駕駛人記違規點數1點；汽車駕駛人於1年內記違規點數每達12點者，吊扣駕駛執照2個月；2年內經吊扣駕駛執照2次，再經記違規點數者，吊銷其駕駛執照。

除此之外，為減少道路交通事故行人傷亡，汽車駕駛人未停讓行人，除罰鍰提高至6000元，並記違規點數3點，及應接受道路交通安全講習。汽車駕駛人未停讓行人因而肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

警方提醒民眾，逕行舉發違規罰單有違規記點時，車主如非實際駕駛人，須於應到案期限內，至交通事件裁決處或監理站（裁決處駐點窗口）辦理違規歸責移轉實際駕駛人，逾期未辦理違規點數會記在車主，累計點數達12點後須吊扣駕照。再次呼籲駕駛人，務必共同遵守停車規定及維護行人安全，以免傷荷包，還會被吊扣駕照。