《三立電視》、《TVBS》在去年九合一選舉期間共同舉辦的「台北市長選舉電視辯論會」，但台灣維新黨候選人蘇煥智不滿未受邀辯論，前往會場抗議，蘇競辦朱姓人員穿著三立公司員工服裝，上台拿走候選人陳時中、黃珊珊的麥克風後被制止，《三立電視》、《TVBS》事後提告蘇、朱2人無故侵入建築物罪。台北地檢署調查認為，蘇、朱2人是抗議未受邀參加辯論，2人行為雖非妥適，但是為了抗議「辯論不公」，尚不具有「無故」侵入之主觀犯意，罪證不足，11日不起訴蘇、朱2人。

去年11月5日下午，《三立電視》、《TVBS》於台北國際會議中心（TICC）共同舉辦的「台北市長選舉電視辯論會」，只邀請國民黨、民進黨及無黨籍3位候選人辯論，代表台灣維新黨候選人蘇煥智與支持者赴會場抗議，引發騷動。

蘇競辦朱姓工作人員，穿著借來的三立電視員工服裝，進入會場衝上台，先搶了民進黨候選人陳時中的麥克風後被制止，又再搶無黨籍候選人黃珊珊麥克風，隨後警員上前將他架出會場。事後《三立電視》、《TVBS》事後報警提告蘇涉嫌教唆朱男無故侵入建築物罪。

警方調查時，蘇、朱否認犯罪，蘇辯稱選罷法規定，邀請候選人辯論應公平對待，他曾向NCC及中選會要求制止，卻均置之不理，他還向行政法院提起假處分，抗議不是為了自己，而是為了民主政治健全。朱辯稱，辯論會是公開場合，未見禁止進入標示，他走上發言台，沒有要干擾活動進行，他比較早進會場，當時會場未管制。

檢方依據蘇提供的行政法院裁定、中選會及NCC公函，朱男臉書聲明影本，採信蘇、朱2人說法，認定2人行為雖然不妥，但2人是為了抗議辯論會不公，尚不具有「無故」侵入建築物之主觀犯意，罪證不足，今將蘇、朱2人不起訴。