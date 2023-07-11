菲律賓東方海面上目前有一個低壓系統發展中，天氣風險分析師吳聖宇表示，周六、日（15、16日）低壓系統將進入南海並增強，範圍擴大，有機會發展成熱帶性低氣壓或輕度颱風，若成颱將是今年第4號颱風「泰利」，其外圍環流將影響台灣，從周六到下周三（15至19日）連續5天台灣都是有雨的天氣。

吳聖宇在臉書表示，周四、五（13、14日）菲律賓上空的低壓系統向西移動並逐漸發展，台灣附近的風向轉為東南風，迎風面花東地區、恆春半島一帶有短暫雨，西半部有局部午後熱對流雷雨。

吳聖宇表示，菲律賓東方海面的低壓系統，未來持續向西移動，周六、日 （15、16日）進入南海且增強為熱帶性低氣壓，或發展為今年第4號颱風「泰利」（Talim，菲律賓提供，指刀刃），預報資料看起來它的範圍頗大，預測往廣東海面到華南沿岸移動，直接威脅台灣的機會不高，但是台灣的天氣仍會受到外圍環流影響，從周六到下周三（15至19日）降雨的機會較大，沿海風浪也會增強，對於這個低壓後續的發展變化情況仍然需要多加留意。

至於近日天氣，氣象達人彭啟明表示，今天一早天氣就有點不穩定，西半部沿海不少地方有對流發展，台北盆地內也有小範圍的降雨。提醒今天的熱對流發展比較旺盛一點，且高溫沒那麼熱，但只是沒有極端高溫，還是有34-36度，明天（12日）午後雷雨仍發達，中南部地區需留意天氣變化。