36歲大陸女星江疏影憑藉著《三十而已》火遍兩岸，飾演隻身離鄉背井到外地打拚的獨立女子「王漫妮」激起許多觀眾共鳴，而她的成熟美貌也被許多人認為是「姐姐系」女星，每發照片總會得到許多粉絲讚美。不過，昨（10日）現身機場的她，全素顏加上厚重眼鏡，與平時判若兩人，照片曝光後令許多網友驚呼：「認不出！」

江疏影自出道以來多以紅唇妝容出演戲劇，給觀眾「強勢姐姐」的印象，不過近期她因素顏現身機場，親切的向粉絲打招呼與合照，雖然江疏影的五官依舊標緻、膚質看來水嫩白皙，但高度近視的她戴上厚重的眼鏡，雙眼無神的模樣令許多粉絲驚訝直呼：「認不出」，不過多數網友還是力挺她：「江這個歲數其實這個狀態很正常」、「皮膚還真可以」、「這素顏在現實生活中就是大美女啊」

事實上，江疏影是知名男星胡歌「唯二」承認交往過的女星之一，早在上海戲劇學院上學時，她就相當崇拜學長胡歌，而10年後兩人因為合作《旋風十一人》時結緣，分別飾演足球隊教練與領隊的他們因戲生情。

不過，2014年胡歌發微博回應感情傳聞，雖承認兩人曾在一起過，但發布動態時已是分手狀態，兩人事後受訪時皆坦然稱與對方仍是朋友，私下還是會連絡。因此還沒爆紅前，江疏影都有著「胡歌前女友」的標籤，直到憑藉陸劇成功獲得高知名度後，才成功撕掉標籤。