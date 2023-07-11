日本知名導演榊英雄去年遭四名女演員指控性騷、性侵，導致他所執導的兩部電影都臨時取消上映，之後向歌手老婆道歉後結束17年婚姻；然而，事隔半年，他近期傳出在東京某間拉麵店工作。

榊英雄去年遭《週刊女性》踢爆性騷惡行，根據日網整理4女星受害內幕，包括A女在喝酒聚會後被威脅「事情鬧大殺了妳哦」性侵得逞，B女同樣在喝酒聚會後被性侵，C女在飯店發生關係，D女則是被迫收男子下體特寫照；對此，榊英雄的代理律師當時表示「皆非事實」，完全不認指控，而先前榊英雄爆出性侵案時雖聲稱老婆已原諒他，但兩人最終還是以離婚收場。

如今事隔半年，根據日媒報導，榊英雄被目擊出現在東京都內的一家拉麵店工作，知情人士透露，他去年4月在餐廳工作，同時也做外送，而同年秋天在同體系的拉麵店工作。

此外，他也曾被媒體目擊在廚房煮麵，態度相當認真，爆料者表示，他先前被報導稱在餐廳工作時態度差，可能只是傳聞，應該不會再做出會失去工作的事，同時也有意再執導電影，但是能否找到演員、工作人員則是一大問題。

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