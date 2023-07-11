歌壇天后李玟5日輕生驟逝，享年48歲，噩耗傳出後震驚演藝圈，圈內好友更是紛紛發文悼念，足以見得她生前的好人緣，今(11日)是她的頭七，曾和她合作過的大陸歌手周筆暢也發文哀悼，簡短一句話惹人鼻酸，至於傳出今天家人將在台灣舉辦法會，二姐李思林也做出回應。

李玟本月5日傳出輕生驟逝的噩耗後，周筆暢始終未發文悼念，直到今天是李玟的頭七之日，終於難掩心中悲痛發文：「第七天了。在那邊一定要照顧好自己」，接著附上二顆愛心，簡短一句話道盡對李玟的緬懷之意，網友眼見周筆暢情緒相當低落，紛紛留言關切：「她没有離開，只是活在大家的心裡」、「她會知道你在掛念著她」、「你也一定要照顧好自己」。

周筆暢發文悼念李玟。（圖／周筆暢微博）

外傳頭七這天，李玟家人已安排師父在台灣隔海誦經，二姐李思林否認此事，澄清並沒有安排任何儀式，她坦言聽說兩岸三地有很多不同儀式在進行，但都是關心CoCo的粉絲自發性做的，自己並未掛名或給錢要求別人做什麼儀式，至於CoCo告別式時間？李思林透露，「現在不知道時間，如果有時間確定下來，一定會通知大家，謝謝大家耐心等待。」

由於李玟是華人史上首位站上美國奧斯卡頒獎典禮的歌手，也是第一位香奈兒華裔品牌大使，在演藝圈的成就非凡，根據《三立新聞網》報導，二姐李思林希望兩岸三地都能立下紀念碑，希望能讓所有人都能想起這位燦爛笑容、超有感染力的巨星，透露已經發文詢問香港政府此事。

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