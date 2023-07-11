達方今天除息，每股配息3元，盤中股價一度上漲0.9元，填息幅度約30%。

中美對抗加速電子產業供應鏈移轉，且歐洲為達方綠能產品主要銷售市場，達方不僅近兩年積極擴建越南廠區，為達成歐洲製造短鏈供應，亦自今年第2季起在歐洲廠製造生產電池產品，全球化佈局已逐步完成。

根據達方規劃，未來鍵盤產品80%到85%在大陸廠區生產，15%到20%在北越生產，自行車車架等綠能產品以越南為主要生產基地，約佔80%到90%，台灣廠為輔，約佔10%到20%；若以總產值來看，未來越南廠約佔60%到70%，台灣約佔30%，歐洲約佔10%。

受供應鏈仍處於庫存去化階段，加上傳統淡季因素影響，達方第1季歸屬母公司稅後盈餘為1.43億元，每股盈餘為0.51元，不過隨著工作天數恢復正常，達方第2季合併營收為68.88億元，季增14.79%，累計前6月合併營收為128.89億元，年減15.03%。

展望下半年，蘇開建表示，下半年會比上半年好，隨著佈局效益顯現，2024年中以後到2025年綠能產品可望迎接高成長期。