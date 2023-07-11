先前許多大陸研學機構推出第三方廠商講解服務且支持代訂票，受到家長歡迎。但日前大陸國家博物館發佈通知，從7月16日起，未經許可，任何單位或個人不得在館內進行講解活動。甚至稍早像河南、遼寧、廣東等多個省級博物館也對進館講解進行管理，原則上都不允許社會人士在展廳從事講解活動。

博物館禁止社會講解過去則曾引起較大爭議。2018年有過民眾參觀北京恭王府，為朋友介紹相關歷史知識，結果被工作人員勸阻。當時許多人認為博物館的做法不妥。恭王府博物館對此解釋，禁止外來講解員講解，是為了防止博物館內遊覽混亂，以及「野導遊」傳播錯誤的歷史資訊。而制止該次講解，是因展廳內講解的時候聲音太大。

去年8月，北京市文物局發佈關於規範博物館講解工作的指導意見，為博物館講解服務立規矩。意見明確，社會團體及個人在博物館內開展講解服務要經過考核、培訓，博物館將建白名單，對考核通過者進行規範管理，認為應對現有「歪曲史實、「戲說歷史」或違反參觀秩序的講解行為及時叫停。

稍早北京故宮也實施新規，禁止在展廳內進行自媒體直播、錄播活動；未經故宮博物院允許，禁止進行各類表演、宣傳、採訪、社會調查、宗教活動、售賣商品或服務、商業性拍攝等非參觀遊覽活動。

只是這波禁止私人講解規範，恐怕也影響部分旅遊間接商機。據中新網在電商平台上發現，一些研學機構商家提供博物館講解服務，價格在168至388元（人民幣，下同）不等，講解時間為2到3小時，且關鍵可提供訂票服務，不用遊客自行預約，保證順利入館。

但在大陸國家博物館新規發布後，已有一些商家建議遊客7月16日後再諮詢預約。