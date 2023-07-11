國民黨總統參選人侯友宜近期民調低迷。然而，國民黨青年部前主任陳冠安觀察到，侯友宜從6月下旬開始，聲量由負轉正。陳冠安就大數據預測，在7月上旬這段期間，賴柯將面臨天花板障礙，侯的支持率則相對有更明顯變化，可望出現小幅度抬升。

陳冠安今（11）日在臉書指出，在歷經數次負面聲量事件後，侯友宜6月的民調確實表現不佳，落居第三，但他觀察到，從6月下旬開始，侯聲量由負轉正，在7月1日到7月10日間，影響力分數以18萬2815分，超過民眾黨總統參選人柯文哲的13萬7679分以及民進黨參選人賴清德的13萬1431分。值得注意的是，侯的聲量成長並非來自於負面聲量，從每百心情數所產生按怒數的「憤怒指標」來看，侯友宜為1.12%、柯為1.04%、賴為0.94%。三人水平相等，都處於低憤怒的正面聲量狀態。

陳冠安進一步分析道，從文字雲來看，侯友宜在7月上旬主要被討論的事件有三大類，包括「韓國瑜&侯友宜道歉&同框」、「金溥聰」、「兵役、核一、九二共識」，這些議題都是侯陣營主動拋出，顯見策略有達到效果，帶來相當討論與關注，成功拉抬聲量。

陳冠安也提到，柯文哲的社群討論則高度集中在「北流&太監&世態炎涼&8800&演唱會&蔡詩萍&政治活動」，也就是針對北流不借場地給柯文哲辦演唱會，而遭柯怒批北流，卻被爆料規定是柯所訂的事件。新聞僅發酵一天就讓民眾黨出面澄清、道歉，可見議題反應相對負面。當同時討論「柯文哲」與「北流」時，憤怒指標則會略升到1.33%，比僅討論「柯文哲」的1.04%高些。

至於賴清德的社群討論則在於「信賴台灣&成立大會」、「華爾街日報&投書」、「加重誹謗&餵藥案」、「賴導&巧遇」。陳冠安認為，前兩者可看出賴主打組織牌與國際牌獲得的關注，後兩者則對賴來說則是負面議題。

整體而言，陳冠安說7月上旬侯的聲量大概是賴、柯的1.3倍左右，更超車柯文哲成為第一，有效終結柯在6月的聲量暴漲狂潮，避免其支持率再進一步增長。「聲量變化會帶來民調變化」。陳冠安以大數據預測，在7月上旬這段期間，賴、柯不會有太大起伏，都面臨天花板障礙，侯的支持率則相對有更明顯變化，可望出現小幅度抬升。