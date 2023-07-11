全台淋病有增加且年輕化趨勢，媽祖醫院泌尿科主治醫師張天佑呼籲暑假多關注青少年。（張朝欣攝）

雲林縣中國醫藥大學附設北港媽祖醫院，近期發現數個淋病病例，其中還有大學生，根據資料顯示，2020年全台有7082人感染淋病，2021年7381人，2022年8015人，感染人數有增加且年輕化趨勢，除呼籲成年人要進行安全性行為，暑假期間青少年外出活動增加，家長也要多加關注孩子是否有異樣。

媽祖醫院泌尿科主治醫師張天佑表示，1名大學生因連續多日排尿時有灼熱感，且有黃色分泌物從尿道口流出，沾黏在內褲，相當困擾，於是前來泌尿科門診就醫，黃色分泌物經細菌培養檢驗，證實為淋病奈瑟菌，即罹患淋病。因病人病狀輕微，給予抗生素治療，很快就改善病狀並痊癒。

張天佑說，淋病是一種常見的性傳播感染，由淋病奈瑟菌引起，建議患者的性伴侶也要盡快接受檢查。雖然有患者表示性行為已經是近1個月前的事，但仍建議同時檢驗其他性傳染病，包括愛滋病、梅毒等，因為這些病很有可能會一起傳播。

淋病主要影響男性與女性的生殖系統，如果不及時治療，可能引起嚴重併發症，例如副睪炎、尿道狹窄、子宮內膜炎、不孕症。安全性行為還有固定性伴侶，是預防性傳染病最重要的一環。

根據資料顯示，淋病感染人數有增加且年輕化趨勢，除了全台感染淋病人數持續增加，雲林在2020年有108人感染淋病，2021年109人，2022年136人，今年至目前約有77人，非都會區也是呈現增加趨勢。

張天佑指出，淋病可以通過預防措施、早期檢測、適當治療來控制與預防，透過安全性行為、與伴侶建立互相忠誠關係，可大幅減少感染淋病風險，一旦感染，應盡早診斷治療，以免引發其他併發症。