許多人都希望步入婚姻後，往後生活能夠幸福快樂，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖屬龍、虎、豬、狗一旦動心就會對待伴侶非常專情，不僅會全心全意付出，更是會百依百順替對方著想，所以他們多半能獲得終生幸福的婚姻。

▍生肖龍

生肖龍天生樂觀、心胸寬闊，並且有著超強的工作能力。在感情上他們會主動出擊，不喜歡當被動的那一方。因此當緣分來的時候，能緊緊抓住垂手可得的幸福，也能夠替對方著想，並對伴侶百依百順，所以他們想獲得終生幸福的婚姻是必然的事。

▍生肖虎

生肖虎個性開朗，不喜歡與人爭執、對立，且能夠體諒別人，因此時常受到歡迎。在感情方面，雖然給人一種花心的感覺，但是一旦動了真心就會變成愛情的奴隸，對伴侶非常專情，所以容易獲得一生幸福的婚姻。

▍生肖豬

生肖豬性格單純，從不想著與人為敵。他們嚮往童話故事般的愛情，而在愛情中他們的可愛體貼，不會讓伴侶感到無聊乏味，同時讓對方沉靜在粉紅泡泡當中，也能營造出許多新鮮感，所以和他們在一起能獲得終生幸福的婚姻。

▍生肖狗

生肖狗待人真誠且憨厚老實，在感情方面他們也非常專情，一旦認定對方就會全心全意地付出，並給伴侶無微不至的照顧，如此真性情的生肖狗，當然一生都能享有幸福的婚姻。