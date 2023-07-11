金融創新有感升級，網路投保汽機車險再也不用翻找行照！純網銀將來銀行NEXT Bank繼5月推出全台首見「全線上申辦」房貸業務後，近期瞄準網投民眾痛點，與泰安產險合作推出「輸入車號即自動帶出完整車籍資料」創新網路投保服務，為台灣首家針對此金融痛點提出解決方案的金融機構。

將來銀行總經理許柏林表示：透過創新，將來銀行為金融消費者提供了更方便、更快捷且更高效的金融服務體驗；透過節省了實體分行支出，將來銀行提供了諸如支付最高10％回饋、信貸最低1.88％起、房貸2.06％起、活儲1％利息無上限…等等的優惠回饋，數位時代每個人都應該要有一個將來銀行帳戶，及早加入便能享受普惠金融的美好生活。

民眾過往在網路上投保車險，要Key-in包含廠牌、出廠／發照年月、車系車型、車價、排氣量、運載人數、引擎號碼等眾多車籍資料，必須要翻找出行照比對後填寫，且光看行照也很難確認車系車型，導致不少民眾怕填錯而放棄便利的網路投保。

為解決此金融痛點，將來銀行NEXT Bank與泰安產險主動與各方機構洽商，在保戶許可的前提下，以API串接資料庫模式取得完整車籍資料，客戶只需要在將來銀行投保頁面Key-in欲投保的車牌號碼，即可自動帶入完整車籍資料，節省了一半以上的操作時間不說，還一舉化解了客戶操作網投時可能會遭遇到的隱形不便。且將來銀行更充分發揮「App之前，人人平等」網路特性，無論是否為將來銀行存戶，皆可進行車險試算及投保。

將來銀行NEXT Bank指出，為使更多國人享受到便利的網路投保車險服務，現在投保強制險＋任意險可享最高699元價值優惠；若透過「將將卡」在週六繳納保費還可享最高5％保費回饋。

事實上，將來銀行NEXT Bank自開業起即不斷推出金融創新方案，如透過首創Ｎ倍券，讓活儲可以切合存戶的時程表規劃，再放大利息金額；帳號自由選更是蔚為佳話，為台灣金融史上第一次讓存戶可以自行決定10碼銀行帳號；將來銀行NEXT Bank還是首家與票交所合作ACH代扣繳、首家試辦法人戶、首家推出網路投保及線上房貸的純網銀。