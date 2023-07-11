2014年犯下夜店殺警案的易寶宏，遭判刑9年，未料服刑3年半後獲准轉外役監，引發社會譁然，蔡英文總統定調下周立法院臨時會處理，但民進黨立院黨團總召柯建銘稱最晚立院下會期可完成三讀，對此，行政院長陳建仁11日重申，和蔡英文總統商量後，認為可在下周立法院臨時會時密集深入討論，但該法案有25個不同版本，意見多元分歧，在尊重立法院職權下，盼盡快得到共識完成修法。

陳建仁上午出席「國研院20週年院慶暨展望20高峰會」，媒體問及，外役監修法，在野黨批7年不做，就是擺爛，政院是否能說明長期未做的原因？是否有跟總統商討要在臨時會來討論？但立院黨團似乎認為來不及臨時會處理？

對此，陳建仁指出，行政院去年就把「外役監條例」的修正法案送到立法院審議，最主要目的就是有關於外役監的遴選機制，希望能夠做合理調整，舉個例子，像重罪或者特定罪名的人就不能夠參加遴選。

陳建仁說，最近社會上對於「外役監條例」修法多所討論，昨天他跟總統商量之後，覺得可以在下周的臨時會當中來做更密集、深入的討論。

「這個法案包含行政院版，有25個不同的法案版本，意見相當多元而分歧。」陳建仁表示，希望尊重立法院的職權，讓立法院來做相關的討論、安排，但是希望法案修法能夠盡快得到共識，很快在立法院修法通過。