香港特首李家超今早出席行政會議前表示，本月下旬將率領高層訪問團到訪新加坡、印尼及馬來西亞等東協3個國家，希望為香港發掘新商機，進一步加強香港對外的緊密聯繫。

李家超指出，本月下旬他將率領高層訪問團到訪新加坡、印尼及馬來西亞，除有多名局長隨行，也有約30名來自香港工商界及不同專業界別的領袖隨團，希望為香港發掘新商機，並向當地政商界介紹香港新趨勢及新機遇，進一步加強香港對外的緊密聯繫，說好香港故事。

李家超稱，東協是香港第二大貿易夥伴，往來一向頻繁，並已簽訂自由貿易協定及投資協定及全面生效，東協經濟增長比其他地方優勝，有很強的增長動力，目前已是全球第五大經濟體，預料今年內會成為第四大。

第二次立法會香港特首互動交流答問會週四舉行。李家超表示，上次答問會效果正面，體現愛國者治港、要發揮更大力量及價值的三項元素，包括團結做事、互動交流，凝聚共識，以及處理問題時要「既看樹木、更看森林」，指要從大局觀、國家觀及國際觀考慮問題，期望本次可延續及增強上次的良好諮詢及交流互動模式。

他也提到，行政會議今日會議後將休會，復會時間另行公布，但會用這段時間準備10月的《施政報告》，稍後將展開諮詢。