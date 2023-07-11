先前NVIDIA執行長黃仁勳訪台，並推出旗下全新H100 GPU，為AI領域投下震撼彈，不只技術上搶盡風頭，他的個人魅力也席捲全台，更帶動台股相關供應鏈個股大漲。而AMD也不遑多讓，推出AMD Instinct MI300X加速器，和NVIDIA H100直球對決。

MI300X採用新一代AMD CDNA 3加速器架構，支援高達192 GB的HBM3記憶體，提供大型語言模型推導與生成式AI工作負載所需的運算力與記憶體效率。憑藉AMD Instinct MI300X的大容量記憶體，客戶可處理Falcon-40B等大型語言模型，僅需使用一個MI300X GPU加速器就能處理400億個參數的模型。

廣達今早股價盤中觸及175.5元，創2000年網路泡沬以來新高價。廣達6月營收為901.77億元，月增17.1%、年減27.1%，創今年單月次高，筆電出貨510萬台，月增21.42%，下半年進入伺服器出貨旺季，伺服器出貨將年增個位數。廣達第2季營收2450.29億元，季減7.95%、年減9.41%；上半年營收5112.1億元、年減10.61%。廣達今年第4季將量產輝達（NVIDIA）新一代推論伺服器NGX，預計明年放量，旗下雲達今年的AI伺服器產品業績將超越整體營收的5成以上。法人預估今年全球AI伺服器出貨量約17萬台，廣達出貨約2.8萬台，市佔高達16%。