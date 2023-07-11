基隆市與七堵區的永盛開發公司簽訂的垃圾最終處置場合約，將於7月16日屆期，但到目前為止，市府還未能夠與該公司達成續約。基隆市環保局長馬仲豪證實，目前還未與永盛續約，但他保證，絕對不會爆發垃圾大戰。

基隆市政府自2004年與永盛開發實業股份有限公司簽訂「基隆市政府鼓勵民間機構興建營運一般事業廢棄物（含垃圾焚化灰渣）最終處置場BOO設置計畫」促參案，簡單來說，永盛公司在七堵設置垃圾焚化灰渣處理場，為基隆市天外天焚化爐產生的底渣，進行最終的掩埋。

但隨著近年來廢棄物處理的價格高漲，永盛公司收受掩埋外縣市廢棄物進場處理的相關費用，已漲至每噸2萬元以上，但永盛收受進場廢棄物，每公噸僅需邀交給基隆市府200元的回饋金。因此，從去年下半年開始，基隆市政府便積極與永盛就續約一事開始磋商。

但因為市府與永盛雙方在回饋金方面的溝通，始終無法達成共識，因此相關的續約磋商，一直到目前為止都沒有共識。為避免萬一契約到期後，可能產生垃圾底渣處理的問題，市府在今年5月的追加減預算中，預編了8819萬元的追加預算做好準備。

基隆市環保局長馬仲豪證實，截至7月11日止，市府仍未與永盛就續約達成共識，雙方仍在持續溝通階段。若16日前雙方未能達成共識，則市府將公開招標，另尋底渣處理業者，後續將會把底渣及飛灰分開處理。

至於現在七堵最終處置場址，馬仲豪表示，因為市府與永盛簽訂的是BOO促參案，因此若未與永盛續約，依法令相關規定，永盛公司將失去在當地設置最終處置場的資格，並且應依相關法令及契約規定，將現址轉為復育公園。

馬仲豪說，若真的走到這一步，從環保角度來說，七堵山區的汙染將會告一段落，未嘗不是件好事。當然後續基隆市垃圾處理的成本也會因此水漲船高，但市府絕對不會讓「垃圾大戰」在基隆市上演。