北市警局呼籲詐欺車手回頭是岸轉而向警局檢舉避免自己吃上官司。（北市刑警大隊提供）

詐騙案件共犯中，前往ATM提領贓款、與被害人面交或撿包被害人所放置之金錢、財物、金融帳戶的「車手」及「取簿手」，依指示取錢便能抽成，民眾不知除面臨刑責，還有鉅額賠償，北市警推動「窩裡反」條款，只要向警方檢舉，不用等到詐騙集團發獎金，警局直接發2萬，呼籲有萌生撈偏門想法的民眾在領錢的前一刻，及時回頭是岸，向警方檢舉協助阻詐。

北市政府警察局1日聯合各家金融機構及超商，舉辦協助攔阻座談會議，共同研擬如何精進臨櫃攔阻之策略，有效減少民眾財產損失，市長蔣萬安親自出席，將當場宣布有關民眾檢舉車手獎勵金將從原先的1萬元加碼翻倍，一旦察覺到疑似車手、取簿手的活動情形，只要盡速撥打110並將相關情資及線索提供給警方，因而現場逮捕犯嫌，順利偵破案件者，便可獲頒2萬元獎金，鼓勵民眾一同加入打擊詐欺犯罪的行列。

詐騙集團多透過「網路假求職廣告」，召募車手從事提領或移轉贓款的工作，許多人未深思熟慮，經不起金錢誘惑，進而被詐團或幫派組織吸收，甚至提供自身金融帳戶、提款卡做為「人頭帳戶」，原以為透過種方式可輕鬆賺錢，殊不知等待的只有遭銀行通知帳戶警示，或被警方持拘票逮捕的後果。

北市政府警察局為遏阻不法，積極規劃打擊詐欺偵查與防制作為，2023年截至5月份為止，緝獲車手989人，且與超商、金融機構協力攔阻詐騙569件，攔阻金額達5億2768萬餘元，與去年同期相比增加161件，金額亦大幅增加2億3806萬餘元，足見相關防制成效。

北市政府警察局呼籲民眾，詐騙手法日新月異，網路訊息難辨真偽，應時刻保持警惕和懷疑心態，注意任何輸入個人資料或匯款、轉帳等行為，皆可能伴隨詐騙風險，切勿心存僥倖，輕易相信或進而從事相關違法工作，切勿因一時疏忽背上刑事責任，造成終身遺憾的後果。