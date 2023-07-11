演員樓心潼曾參與《風水世家》、《龍飛鳳舞》、《幸福來了》演出，淡出螢幕兩年的她，2021年低調與從事科技業、年約50歲的老公登記結婚，無預警發出喜訊，宣布懷孕已滿3個月好消息。37歲的樓心潼開心分享從前年就開始做試管嬰兒，嘗試了兩次取卵跟兩次植入，都失敗。為了要有寶寶，經過兩年的努力調身體、作息，「還有美鳳姐，介紹了一個很棒的婦產科醫師給我，現在我終於拿到媽媽手冊。」

樓心潼目前在黃鐙輝的經紀公司，因為求子心切，黃鐙輝和萁萁也非常尊重，工作上給很大的空間和選擇，黃鐙輝和萁萁細心的開導，要她放寬心別氣餒，「愈不在意，寶寶很快自己就會來找我了」。她說日前和當初的媒人方馨及白家綺一起去日本玩，大概是放鬆心情，沒想一回國，她就發現懷孕了！「家綺姐每一次都會牽著我的手為我禱告，每次聽到妳的禱告，都會讓我很感動，忍不住淚水。在我還沒懷孕的時候，就先送了我一條寶寶的金手鍊，說是要給我未來寶寶戴的，拿到那條手鍊的當下我真的爆哭，希望自己也可以像家綺姐成為四寶媽」。

樓心潼說：「也要感謝我的好腦公，這一路很感謝你一直陪在我身邊，成為我最強而有力的依靠，我才敢鼓起勇氣一針一針的往自己肚子上打針，現在，我們終於有翟寶了！我愛你。」