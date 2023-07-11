磐鈺「大膳哲哲」公設大廳的圓柱設計。（林欣儀攝）

歷經3年多興建，期間歷經疫情、缺工及通膨等大環境衝擊，磐鈺營建機構在南區復興路打造的「大膳哲哲」建案日前完工，為呈現3年多來的努力與建築之美，特別舉辦「發現大膳哲哲之美」攝影比賽，建築師張德昌、磐鈺總經理張立杰也特別分享該案規畫、設計到完工的心路歷程。

「大膳哲哲」在2020年5月開工、今年6月完工，目前已有12戶住戶入住，張立杰說，該建案不是以獲利為前提，而是建築代表作。為達到企業環保減碳理念，當初決定不拆除基地上已有的閒置建築物，藉由改建修繕成為接待會所，可避免製造更多廢棄物；新建築則透過垂直綠化方式，盼將綠意帶回南區，也藉以降低熱島效應。

張德昌指出，該建案基地周邊限制大，為善用資源，規畫14層樓3拚建築，在建築中設計一字面採光，透過光影折射帶入，建築體並採用銀灰調性，舒服的讓綠意呈現，希望在舒服的空間中，讓入住者身心靈得到滋養。

磐鈺過去選地多以舊城區為開發首選，減少城市過度開發，也盼透過建築美學提升舊城區的環境品質，其公設更強調「剛好」、「永續」，這次並針對員工舉辦「發現大膳哲哲之美」攝影比賽，共94件作品參賽，最後票選出12件作品進入決選。

看準中科生活未來性，磐鈺今年預計在東海大學玉門路推出新作，將攜手國際建築團隊打造國際數位建築，雖政府打房政策衝擊房地產市場，但業者強調，磐鈺主要瞄準剛性需求，目前市場面也以剛性需求為主，未來銷售雖不會快，但量縮價不跌，影響應該不大。