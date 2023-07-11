全球經濟成長放緩衝擊大陸就業市場，根據金融時報報導，大陸青年失業率已衝上20.8%新高，企業趁機砍薪水，以蘋果生產iPhone最主要基地的鄭州為例，許多職位每週需要工作70小時，月薪低至3000元人民幣（約台幣1.32萬元）。

根據金融時報報導，今年5月大陸16至24歲的人群中，高達20.8%失業，創下2018年有統計以來最高失業率，此數字高於法國及義大利等歐洲國家。

王姓商學院畢業生受訪時說，他原本希望在鄭州找一份好工作，沒想到，許多工作需要每週工作70小時，月薪低至3000元人民幣，他因此失去求職熱情。

除了鄭州外，成都這個以科技產業聞名的城市也出現同樣情況，主修會計的楊姓畢業生透露，他找到一份月薪僅有3000元人民幣的工作，新水僅是她父親當建築工的3分之1。

大陸經濟學家金刻羽先前在華爾街日報撰文指出，去年秋季招聘季約有45%的大陸應屆高校畢業生沒有收到工作錄取通知，問題不在於大陸沒有足夠的工作機會，相反是因為這群人接受的教育和具備的技能與空缺職位不匹配。文章指出，大陸現在大量需要的不是高級學位，而是針對操作複雜設備或運行自動化系統等工作的技術和職業培訓，這就是為什麼受過最好教育的人難覓用武之地，95%的職業學校學生反而畢業後就找到工作。