台南市多處重要路口，最近陸續出現民眾黨總統參選人柯文哲的形象看板，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦今天指出，此舉除宣告總統選戰開打外，位於南區健康路與中華西路的看板，更與民進黨總統參選人賴清德「同台」，柯文哲站C位、賴清德在旁邊，顯示柯文哲逐步成為台灣人民選項的最大公約數。

蔡宛秦認為，隨著柯文哲的聲勢持續上漲，外界的風聲耳語也不斷，散播柯文哲不一定要參選到底等不實的謠言臆測，代表柯文哲已成為藍綠選情最大的威脅，難怪地方謠言四起，不只網路1450全面啟動抹黑造謠，連耳語部隊都傾巢而出。

蔡宛秦強調，選民的眼睛是雪亮的，民眾黨本身資源少，沒有財團挹注，在台南陸續上架的看板，全都是支持者無償出借與贊助，加上柯文哲也頻繁拜訪台南，足見他對台南的重視，許多潛藏選民更陸續浮上檯面，擁有群眾支持力量的柯文哲，在台南翻轉綠地，只是早晚的問題。