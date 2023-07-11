美國國會在今年3月提出，制裁社群平台TikTok的法案，但遲遲沒有具體進度，主導者之一的民主黨參議員華納（Mark Warner）坦言，TikTok花了1億美元（約新台幣31億）進行遊說，確實讓進度變得更加緩慢，氣勢上也被削弱了。

路透社報導，國會認為TikTok造成國安疑慮，美國民眾的隱私與資料將被回傳至大陸，因此拜登政府要求TikTok背後的大陸母公司字節跳動撤資，否則將設下全美禁用的必死令。

華納表示，由於TikTok斥資重金進行遊說，使得參議院3月針對TikTok提出的限制出現資訊和通信技術安全威脅法案（限制法）目前已經有點缺乏動力，「原本這個法案剛出來的時候，大家還以為能夠輕騎過關。」

報導提到，該法案授權美國商務部，可以對構成國家利益風險的外國軟體進行審查及阻擋等行動。即使目前進度落後，但華納強調立法的決心不會改變，「還有其他應用程式被大陸控制，因此我們需要一個公平的流程來處理這個問題，而不是一次性的。」

TikTok在美國擁有超過1.5億人使用，但國安疑慮傳出後腹背受敵，除了要解決國會的法案外，還得先對抗蒙大拿州在明年1月1日實行的禁令，該公司預計10月12日出席聽證會說明。