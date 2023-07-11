去年11月發布的金融支持地產16條中有適用期限的兩項舉措到期在即，大陸人行等兩單位宣佈延長至2024年底。 東方金誠首席研究員王青指出，政策延期重點指向房地產供給端，有助進一步緩解房企資金壓力，促進「保交樓」來提振房市信心。這意味繼6月的5年期以上LPR報價下調、引導居民房貸利率下行後，房地產行業支持政策再度加碼。

王青也指出，目前政策著眼於引導房地產業儘快實現軟著陸，接下來在因城施策原則下，各地在適度放鬆限購限貸、加大公積金購房支持力道、減免房地產交易環節稅費、引導居民房貸利率下行等方面，都將持續發力。

另外，在延續實施保交樓專項借款支持計畫基礎上，不排除第3季增加額度、甚至推出新定向支持工具的可能。若各類政策調整到位，第3季底房市有望走出趨勢性企穩回升勢頭，第4季房地產投資也將出現回暖。這不僅會有力提振整體消費和投資信心，激發經濟內生成長，還能防範重大經濟金融風險。

根據光明網報導，人行與國家金融監督管理總局宣佈的延期到2024年底措施，主要涉及「金融十六條」的第4條和第8條。第一是對於房企開發貸款、信託貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構與房企自主協商，積極通過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持，促進項目完工交付。

若在2024年12月31日前到期的，可以允許超出原規定多展期1年，可不調整貸款分類，報送徵信系統的貸款分類與之保持一致。

第二是商業銀行於2024年12月31日前向專項借款支持項目發放的配套融資，在貸款期限內不下調風險分類；對債務新老劃斷後的承貸主體按照合格借款主體管理。對於新發放的配套融資形成不良的，相關機構和人員已盡職的可予免責。