警方在四草茶行查扣8把長短槍、棍棒。（曹婷婷攝）

警方查扣載任男丟包醫院的車輛。（曹婷婷攝）

台南綽號「狀元」的47歲任姓男子9日晚間被人押走並凌虐，渾身是傷被丟包在奇美醫院急診室時，已明顯死亡，警方漏夜帶回28歲陳姓主嫌等4男2女偵訊，並查扣8把長短槍、7支棍棒與1把刀子，但仍有多名主嫌尚未到案，全案將依殺人罪、組織幫派、妨害自由等罪嫌隨案移送台南地檢署偵辦。

據了解，任男8日凌晨在安平某舞廳飲酒時遭人毆打，隨後於臉書貼文嗆聲「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。任男9日下午3點多前往永康區復國路與朋友飲酒，當晚7點多再轉往東區某燒烤店，晚間10點多被人從該燒烤店押走，載到安定區遭多人凌虐，11點被載到永康奇美醫院急診室丟包，隨後搶救不治宣告身亡。

案發後，警方鎖定11輛車，並實施兩波搜索行動，逮回6人到案，永康分局長甘炎民表示，全案初步疑與建商與包商糾紛有關，到案6人中有4人動手凌虐毆打死者。

專案小組昨前往調閱東區醉天地海產店，店家老關聲稱監視器損壞，專案人員透過外圍監視器比對海產店與四草茶行兩地來回車輛，分析比對其中一輛自小客車即為任性死者生前遭強押至四草茶行所搭乘車輛，並分析比對網路流傳影像，發現任性死者生前遭毆打凌虐現場疑似四草茶行招待所，警方昨晚持搜索票前往執行搜索並採證，現場扣得8把長短槍、棍棒7支、刀子1把等證物，棍棒疑似為作案工具。

永康警分局長甘炎民說明全案偵辦進度，現已逮回6人到案。（曹婷婷攝）

警方漏夜陸續帶回陳姓主嫌、20歲謝姓男子、23歲張男、30歲蔡女、20歲陳女、26歲黃男等6人到案，警方指出，整起案件包括動手凌虐、幕後策畫等，不只一名主嫌，目前正全力追緝在逃嫌犯。

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