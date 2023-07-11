易姓男子犯下殺警案被判9年徒刑，服刑2年半多轉外役監，引發熱議，在野黨也質疑，民進黨是國會最大黨，沒有過了不的法案，法務部去年就將法案送到立法院，拖到現在還卡在委員會審議；對比2020年民進黨為了護送民進黨前中常委、貪污累犯李清福進入外役監，短短3個月完成修法。對此，民進黨團今表示，不會讓外界認為是打假球，這次臨時會會期到7月31日，剩下幾天游院長召集朝野協商，也會把臨時會的範圍確定，把外役監條例修法放進去。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄也說，黨團將在14日遞案，並把《外役監條例》列入朝野協商討論，以確定臨時會議程，莊瑞雄強調，外役監是矯正機構，需要社會大家集思廣益，去年陳歐珀當召委，整個條文是23個版本變成15個版本，條文宣讀完後，也沒有把各個委員提案做整合，學者專家各黨團意見也分歧，執政就是要負責，不會讓外界認為是打假球。

莊瑞雄說，這次臨時會會期到7月31日，剩下幾天希望游院長召集朝野協商，把臨時會的範圍確定，將性平三法、台美21世紀貿易倡議和外役監條例放進去，大家理性充分討論，整個外役監要如何修法，遴選資格去識別化，把在監的人那些人可以放到外役監。

莊瑞雄說，上個會期司法法制委員會也通過70幾個法案，碰到爭議性法案本來大家要凝聚共識，民進黨也會要求朝野協商一起合作，至於去指責都是民進黨院會挾著國會多數通過，大家看一下2020年5月20日三讀修正，最後是主席請問院會，大家沒有意義，才照修正動議通過。

莊瑞雄指出，外役監是要重啟受刑人，讓他得到啟發回到社會矯正機構，但在台灣外役監卻被視為爽缺，這樣的落差太大，重刑犯如果符合假釋規定，是直接丟到社會去嗎？這是危險的，有中間矯正，對於重刑犯是有價值的，但社會聲音，我們聽到了，各黨團必須理性充分討論共識。

他說明，是不是該反其道而行，外役監都不要了？上次公聽會裡面，學者專家連共識都沒有，各黨團看到特定罪名，幾乎都是重罪，這些人就是不能到外役監，肯定價值如何限縮，在監的人選，到底怎樣的人可以撈到外役監來，大家要理性充分溝通，臨時會裡面外役監條例，全部都會列在整個臨時會大家討論。