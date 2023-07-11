漢光演習將首次規劃F-16V（Blk20）、C-130H兩型機起降民用台東豐年機場，並進行整補演練，今天首次預演C-130H降落跑道滑行，F-16V衝場，圍觀民眾大呼過癮。
清晨5時許台東豐年機場附近就聚集了軍機迷，5時50分從屏東起飛的C-130H運輸機，降落在豐年機場跑道，短暫滑行後再度起飛。接著2架F-16V先後低空衝場。
等待的民眾拿起手機捕捉戰機和運輸機難得出現豐年機場的畫面。戰機迷喊過癮，民眾則說「超開心」。
根據民航局和軍方資料，目前尚有2次預演，分別在18日清晨5時至上午9時50分及20日清晨5時至上午9時50分。正式演習25日清晨5時至上午11時50分。在這些時段內豐年機場飛蘭嶼、綠島、台北班機取消或延後。
中共機艦頻頻侵擾台灣防空識別區，逾越台灣海峽中線，甚至深入台灣東南方空域。國軍除加強對美軍購、國造相關軍備外，也強化訓練方式以應對潛在威脅，今年漢光演習，首次規劃F-16V（Blk20）、C-130H兩型機起降民用台東豐年機場，並進行整補演練，以驗證備援機場在戰時能量。（編輯：郭諭儒）1120711
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