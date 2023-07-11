國民黨總統參選人侯友宜說曾3度約高雄市前市長韓國瑜會面，只是韓因臨時有事取消。侯友宜今天再說，他跟韓市長溝通一直無礙，見面與否有時候剛好韓市長臨時有事不方便，我們都會尊重，「我們兄弟還會找個時間大家好好聊一聊」，非常樂意跟韓市長再溝通。

不過曾任韓國瑜幕僚的媒體人王淺秋先前說，不必再過度消費韓國瑜，如果是真心要約，總有機會促成。

侯友宜回應，韓市長是有情有義的兄弟，尤其韓講的愛跟包容，跟他自己去年選舉贏得勝利時喊出的關懷、包容最後變成愛心是一樣的，我們兩個心裡想法都一樣，沒有什麼不可以溝通的，大家都是為了讓中華民國更好，讓這塊土地人民更平安，大家一起努力。

先前侯韓會的移椅子的「侯有移」事件引發討論，侯辦組織副召集人謝龍介指是自己先移椅子害侯被誤會，侯友宜說，謝龍介兄有告訴他這件事，但謝最重要的本意， 是兄弟同心、其利斷金，過去都要學會放下一起向前，團結所有力量讓中華民國屹立不搖，讓無能的民進黨下台，這才是他的原意。

前立委沈富雄指侯個性難改「不會演戲」，侯友宜表示，他從以前到現在40幾年就是努力認真打拚，為國家做最大貢獻，尤其他是一個腳步、一個腳步在每個職務裡面，工作認真能為人民做出最大貢獻，「我的態度40幾年都沒變，現在也不會變」。

外傳侯友宜找前立法院長王金平擔任榮譽主委時，曾答應不會找金溥聰當執行長，不過隔天就宣布金擔任執行長，形同打臉，侯友宜回應，很多都是傳聞。

民眾黨總統參選人柯文哲說侯還沒準備好訪美，之前要先唸書一個月，侯友宜說，謝謝柯文哲的提醒，不過他也善意提醒柯市長，「記得喔，上次提醒的，中華民國憲法的教科書，你也要好好的去看看吧！」