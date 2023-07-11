立法院臨時會將在下周登場，預定討論「性平三法」修正，外界關注行政院修法進度與方向。對此，行政院長陳建仁11日說，性平三法修正已經進入最後修飾過程，盼建立有效、友善，且可信賴機制，完善被害者保護、有效懲罰加害人，並增加預算和人力，法案預計周四院會順利通送立法院，盼能順利在7月底前完成修法。

陳建仁上午出席「國研院20週年院慶暨展望20高峰會」前受訪，他表示，他責成政委羅秉成帶領相關部會修法，當前性平三法的修法草案進行得相當順利，法案已經進入最後的過程，「一定會在星期四的院會順利通過送到立法院審議」。

陳建仁說，這次修法最主要的目的，是希望能建立有效、友善，且可信賴的性騷擾防治機制，在這樣的過當中，政府希望完善被害者的保護、有效懲罰加害人，也希望能夠增加預算還有人力，建立更好的制度，讓未來的性騷擾防治能夠更加有效率。

陳建仁說，討論過程中，大家都提供寶貴意見，希望在禮拜四院會通過以後，送到立法院的臨時會，也能夠在7月底以前順利通過，確保性騷擾防治能有新的改革，使得每一個人都能夠得到最好的性騷擾保護，不要讓國人再受到這一些騷擾，讓我們的社會能夠更加和諧，大家生活能夠更加平安喜樂。

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