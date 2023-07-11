北科大資財系營隊27名學生8日前往熱炒店用餐，因白飯不夠吃，到店家Google評論區留下一星負評，意外引發「白飯之亂」。北科大今首度發聲明，表示學生與店家的消費紛爭引起社會關注，學校非當事人本不該介入，但因整起事件越演越烈，資財系主任主動關心並陪同協助學生與店家達成和解，學校也將協助學生面對消費爭議選擇應有的正確作法。

北科大資財營27名學生到熱炒店用餐引爆消費糾紛，業者控訴學生們菜還沒上完就把2鍋白飯全都吃光，還來不及補白飯，學生們卻抱怨吃不飽離開店內，事後在Google評論洗版1星負評，引起社會關注討論，資財營總召第一時間就發聲明道歉，但事件熱度不減。

隨著事件越演越烈，資財系的主任也帶學生回店家道歉，雙方已達成和解，但「白飯之亂」仍在網路上討論不斷，資財營總召兼會長昨深夜發最新聲明影片澄清，店家監視器拍到有同學裝很大碗飯吃，但只有1-2位食量較大的同學這樣吃，不是所有人都這樣；另去該店家消費的帳單金額也絕對沒有造假；且用餐人數就是營隊的27人，並不是外界傳的30-40人。至於不願意等補飯這件事，他們發現飯沒有了以後，有詢問店家，但店家回應當天已用完了2桶飯，而且時間已過8點了，為防止浪費所以不會再補。

至於拍合照微笑、刪文及持續灌負評等狀況，總召也說，當時他知道闖下大禍，根本笑不出來，因此在合照聽到要笑的時候，才勉強擠出笑容，並非假笑；而他也已要求同學刪除對店家的評論，多數同學都有照做，但有少數人認為要將立場表述清楚，所以才沒將評論撤下。最後他也向大眾喊話說「我們絕對不是飯桶系，也絕對不是只值1.3顆星的飯桶營！」

對此，北科大今發聲明表示，近日資財系學生與校園鄰近店家的消費紛爭事件引起大眾關注，學生與店家的消費紛爭，學校非當事人本不該介入，但因為整起事件越演越烈，資財系主任主動關心並陪同協助學生與店家達成和解，學生並多次向外界說明真相及立場。而學校也將並協助學生面對消費爭議選擇應有的正確作法。

北科大的聲明全文：

近日發生本校資財系學生與校園鄰近店家的消費紛爭事件，引發社會大眾的廣大關注與滋生紛擾，當事學生及陪同處理的老師皆承受過度的輿論壓力，本校深感遺憾。

學生與店家的消費紛爭，學校非當事人，原本不該介入。因事件越演越烈，資財系主任主動關心並陪同協助學生與店家達成和解，學生並多次向外界說明真相及立場。

消費評論及投訴媒體，都屬於言論自由，但本校絕不樂見惡意的言論持續蔓延。學校在此事件上，虛心接受各界的批評與指教，並協助學生面對消費爭議選擇應有的正確作法。