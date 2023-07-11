「帝圖藝術拍賣會」6月25日舉辦10周年慶典春拍，此次春拍共計兩件成交超過7000萬元，其一為「敵國之富—大風堂珍藏敦煌國寶《敦煌石室開元十六年造文殊赴法會圖》」，為張大千所珍藏，後經謫仙館遞藏，為敦煌絹畫赫赫名跡，估價待詢自5000萬元起拍，一路喊價至6500萬元落槌。另一件則為《清乾隆 御製金星紫檀雕「福壽如意」夔龍紋海棠形長方桌》，來源為寒舍主人舊藏，估價待詢自2800萬元起拍，經歷長達數10分鐘競價，多組買家熱烈競投直至6050萬元落槌，該件宮廷紫檀家具傳世之作亦創下台灣家具拍賣市場新高價紀錄。

此外，「近現代及古代書畫」專場佳績頻傳，場內拍賣焦點另有林風眠《靜月荷塘圖》以2000萬元落槌，本次春拍「書聖雙雄 廟堂重器」專題推出市場及出版物所見最大尺幅臺靜農及于右任對聯，亦受到藏家高度追捧，臺靜農《行書集姜白石句十七言聯》以1750萬元落槌，創下臺靜農個人市場紀錄；于右任《草書十一言巨聯》以1,600萬元落槌。

帝圖6月份春拍含佣金之成交金額近4億元，眾多珍品齊聚精彩紛呈，傳承有序的台灣生貨、精品持續吸引買家踴躍參與競拍，迭創拍賣佳績與刷新藝術家拍賣市場紀錄，可見後疫情時代書畫及藝術拍賣市場信心回溫。

今年累計上半年營收0.96億元，略低於去年同期1.02億元。去年拍賣營運表現亮眼，拍賣成交金額逐年成長帶動營收與獲利成長動能，帝圖指出，今年將持續追求毛利率高且較穩定拍賣仲介服務，預計台灣生貨、精品更能受到市場追捧。另一方面，帝圖公司持續進行線上線下垂直整合布局，透過線上流量成長，吸引新進場收藏家。