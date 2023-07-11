歐美主要國家，現在還在為處於高檔區的通膨，考慮使用調高利率的方式來降低。相比之下，韓國6月消費者物價已經降到21個月新低，同時也跌至當地央行目標位置2%附近。

韓國央行很早在2021年8月就開始升息，經過快要兩年的時間，總共升了12碼，也就是300個基本點。利率從新冠疫情期間的0.5%到現在3.5%，許多有負債的韓國家庭已大感吃不消，故韓國央行從2月迄今都沒動過利率。

路透社指出，所有接受訪問的專家學者都認為，韓國央行在13日的既定政策利率會議結束後，不會改變現行利率。同時，韓國目前基準利率，也是自2008年全球金融海嘯發生以來最高的。

ANZ（澳盛銀行）認為，韓國通膨已經下降，韓元走勢也很穩定，當地央行沒有什麼理由再去調升利率。但在聯準會沒放棄升息以抑制大漲的通膨下，韓國想要快點降息的時程，應該會繼續向後延。

市場預估，韓國今年的利率都不會有所變動，2024年第1季將降息1碼。不過在兩個月前的5月調查中，是2023年底就有機會降息1碼。至於韓國央行的決定，也會左右韓元匯價變化，韓元兌美元今年至今已貶約3%。

路透社指出，韓國何時降息，取決於通膨的降幅而定。預估明年第3季才會降到低於央行目標值2%，今年物價平均為3.3%，明年平均為2.1%。至於韓國經濟成長預測，2023年可望有1.2%，2024年將增至2.3%，與上次調查數據相同。