國防部今（11）日召開記者會宣布，今年度萬安演習將在本月24日至27日間實施，此外，全台22個縣市，都會選擇一個鄉、鎮、市、區，驗證「防空避難疏散」，其中台北市驗證行政區是內湖區。

實施防空避難疏散驗證行政區一覽表。（圖 / 國防部提供）

實施防空避難疏散驗證時，路上行車需要立即停止，駕駛人與乘客則要就近「進入防空避難設施」，民眾也不得待在室外。

國防部全動署人力動員處處長朱森村今在記者會表示，本次萬安演習配合國軍漢光演習，將從北部、南部、東部和離島地區、中部依序實施。

朱森村指出，這次萬安演習的「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」驗證，會由22個縣市各自選擇一個行政區驗證，以養成民眾聽聞警報、立即避難的觀念。另根據國防部公布的資料顯示，6都會實施此驗證的行政區，分別為：台北市內湖區、新北市淡水區、桃園市桃園區、台中市豐原區、台南市安平區與高雄市前鎮區。

國防部提醒，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練，若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令之管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。