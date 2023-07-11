炎炎夏日難免會想喝飲料解暑，小心水分補充不足恐致橫紋肌溶解。亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師林軒任就表示，曾收治過一名40歲病患，常頂著烈日在工地工作，口渴時僅以能量飲料舒緩疲勞，結果出現身體不適、尿液顏色變深等情況，緊急就醫確診為熱衰竭併橫紋肌溶解症。醫示警，輕度橫紋肌溶解常以肌肉痠痛、腫脹為表現症狀，或是尿帶醬油色，若發現這些症狀務必要有所警覺。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文表示，每次只要碰到悶熱天氣，門診就會遇到大量流汗加上水分補充不足，而導致熱衰竭、熱中暑，甚至橫紋肌溶解症的患者。他並提到曾收治一名40歲患者，其每天都頂著烈陽在工地工作，口渴時僅以能量飲料舒緩疲勞，結果某日感到全身痠痛、異常疲憊、尿液顏色變深，量測體溫竟高達38度，於是前往急診就醫，結果抽血發現肌酸磷酸脢指數極高，確診為熱衰竭併橫紋肌溶解症，所幸點滴注射治療3天後，順利脫離險境。

林軒任說明，在高溫環境下工作的民眾，往往為解渴和提神，沒有正確補充水分，僅選擇飲用能量飲料，因其大多添加酒精和咖啡因成份，若單一過度飲用，可能引發噁心嘔吐、腎衰竭、橫紋肌溶解、肝臟受損及心律不整等症狀，建議一日攝取量不超過120毫升，以免服用過量而對身體造成危害。

林軒任提醒，橫紋肌溶解症為內科急症，往往合併熱衰竭出現，可能使人處於體溫升高、嘔吐腹瀉，嚴重時會神智不清、失去知覺，甚至全身性抽搐及出現 「可樂尿」，有危及生命風險，不可不慎。

根據東元綜合醫院衛教資料顯示，腎臟內科醫師鄭玉堂指出，輕度的橫紋肌溶解常以肌肉痠痛、腫脹為表現症狀，或是尿帶醬油色，多喝水、打點滴可以緩解。若肌肉細胞受損嚴重，可能併發急性腎衰竭、代謝性酸中毒及高血鉀症，需要洗腎才能救命。

另外，鄭玉堂提到，不單只是過度運動，肢體扭曲擠壓肌肉或壓傷、細菌或病毒感染、血鉀或磷濃度過低、中暑後高燒未能及時降溫到38.5度以下及因免疫反應損害肌肉，也都可能引發橫紋肌溶解症。